الأمن يكشف حقيقة محاولة تعطيل الانتخابات بإحدى دوائر القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد مرشحي مجلس النواب وجود محاولات لتعطيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بإحدى الدوائر الانتخابية بحلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) بتضررهما من القائم على النشر لقيامه بالتعدي عليهما بالسب أثناء إدلائهما بصوتهما بدائرتهما الانتخابية لرفضهما الإدلاء لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

