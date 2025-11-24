طوابير من الشباب أمام لجنة مدرسة قومية الأهرام في آخر ساعات اليوم الأول للانتخابات (فيديو)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت مدرسة قومية الأهرام بمحافظة القاهرة، إقبالًا ملحوظًا من الشباب في الساعات الأخيرة من اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث ظهرت طوابير أمام لجان التصويت، في مشهد يعكس ارتفاع الوعي والمشاركة السياسية لدى الفئات العمرية الأصغر.

مشاركة شبابية لافتة وتنظيم في عملية الدخول باللجنة

وظهرت حالة الالتزام بالنظام، في وقوف الناخبين بصفوف منتظمة امتدت على طول سور المدرسة، فيما تواجدت مجموعات من الشباب من الجنسين.

التزام بالقواعد وإرشادات اللجنة في انتخابات مجلس النواب

بجوار بوابة اللجنة، ظهرت لافتة تحمل التعليمات الخاصة بالدخول وإجراءات التصويت، حيث التزم الناخبون بالانتظار لحين التحقق من الأسماء والسماح بالدخول تدريجيًا، وسط أجواء هادئة ومنظمة دون وجود زحام شديد.

توقعات بزيادة الإقبال بانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني

توقعت مصادر متابعة للعملية الانتخابية أن يشهد اليوم الثاني إقبالًا أكبر بعد ظهور هذا الحراك الشبابي، خاصة مع تداول صور المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي لعبت دورًا مهمًا في تحفيز الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات خطورة تصوير بطاقة الاقتراع، مؤكدة أن تلك جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم التصوير داخل مقر اللجنة أو خلف الساتر المخصص للتصويت.

وأوضحت أن أي رئيس لجنة يضبط مثل هذه المخالفة يُحرر مذكرة رسمية بالواقعة وتُتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لا تتستر على أي واقعة، مشددًا على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا وبشكل متتابع، بناءً على ما يرد من رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في المحافظات.

وأوضح بنداري أن الهيئة قررت عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام على جميع مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، في إطار الشفافية الكاملة ومواجهة الشائعات، مؤكدًا استمرار تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن 19826.

