رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في أول أيام التصويت بالداخل للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المواطنين السياسية وممارستهم لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.

وأشاد رئيس الهيئة بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس النواب، مثمنًا دورهم في أداء مهام رسالتهم الوطنية السامية، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم؛ بما يكفل حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها، ليدلي كل ناخب بصوته وسط مناخ ديمقراطي تسوده الشفافية والنزاهة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

