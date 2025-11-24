الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية
18 حجم الخط

أدلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في أول أيام التصويت بالداخل للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

 الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المواطنين السياسية وممارستهم لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.

وأشاد رئيس الهيئة بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس النواب، مثمنًا دورهم في أداء مهام رسالتهم الوطنية السامية، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم؛ بما يكفل حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها، ليدلي كل ناخب بصوته وسط مناخ ديمقراطي تسوده الشفافية والنزاهة. 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية

الجريدة الرسمية