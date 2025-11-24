انتخابات النواب 2025، إقبال على لجنة المرسي بدكرنس في الدقهلية ورجال الدين يدلون بأصواتهم

18 حجم الخط

شهدت مدرسة "المرسي سيف الدين" الابتدائية في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين لهم حق التصويت، وذلك في إطار الانتخابات التي تشهدها المنطقة.

وتجمع الناخبون أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، متوجهين للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة.

ومن جانب آخر، لوحظ حضور لافت لعدد من رجال الدين، الذين بادروا بالإدلاء بأصواتهم، في خطوة تعكس حرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

هذا وقد أكدت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية في المدرسة، أن كافة الإجراءات تسير بسلاسة وبدون أي عوائق، وسط تأكيدات على الالتزام بالإجراءات الأمنية والوقائية.

ويواصل الناخبون التوافد على اللجان في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث الهام، الذي يعكس تفاعل المواطنين مع العملية الديمقراطية.

وتشهد لجان القري بشربين وميت غمر ودكرنس ونبروة إقبالا ملحوظا عقب انتهاء فترة الراحة.

وتتم عملية التصويت في هدوء داخل اللجان، وسط تعزيزات أمنية مكثفة منذ فتح اللجان وحتى الآن.

وفد دولي لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

شهدت لجنة مدرسة الملك الكامل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حضور وفد دولي لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير العمل داخل لجنتي مدرسة الملك الكامل، ولجنة مدرسة شجرة الدر بالمنصورة، حيث اطمأن على توافر جميع التيسيرات اللازمة للناخبين، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتوفير وسائل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، من مقاعد متحركة، وممرات مخصصة لتسهيل عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى مظلات وأماكن انتظار منظمة.

مشاركة إيجابية بانتخابات مجلس النواب

وخلال جولته، شدد المحافظ على تكثيف التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية، واستمرار متابعة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن العملية الانتخابية تسير بكفاءة عالية وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين وإقبالهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية واجبًا وطنيًا يعكس روح المسؤولية والانتماء لدى أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الوطني للأجهزة الأمنية وقيامها بتأمين العملية الانتخابية وتيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم بحيادية ونزاهة، مناشدا المواطنين باستمرار التوجه إلى اللجان الانتخابية والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر والعالم.

كما أشاد المحافظ بالدور الفاعل للشباب في دعم العملية الانتخابية ومساندة كبار السن، مؤكدًا أن الشباب يمثلون طاقة إيجابية وعنصرًا أساسيًا في تعزيز الوعي المجتمعي، وهو ما ظهر جليًا في جهودهم داخل وخارج اللجان.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المرأة المصرية تواصل أداء دورها الوطني المتميز، حيث شهدت اللجان حضورًا لافتًا للسيدات، مؤكدًا أن هذه المشاركة القوية دليل على وعي المرأة بمسؤوليتها ودورها في دعم مسيرة التنمية.

غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

وأوضح المحافظ أن الدولة وفرت جميع الإمكانات اللوجستية والأمنية والطبية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، إضافة إلى وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كل الإجراءات والتدخل الفوري لحل أي عقبات قد تطرأ.

وأكد محافظ الدقهلية أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر مطلقًا على سير العمل الخدمي داخل المحافظة، حيث تعمل المراكز التكنولوجية وكافة القطاعات الخدمية بشكل منتظم لتلبية احتياجات المواطنين بالتوازي مع أعمال المتابعة الميدانية.

سيارات إسعاف مجهزة بمحيط اللجان لسرعة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولته باللجان الانتخابية، فرق المبادرة الرئاسية لتوفير الرعاية الصحية للناخبين والمواطنين خلال أعمال لجان الانتخابات، مشيرًا إلى تمركز سيارات إسعاف مجهزة بمحيط اللجان لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وتستمر عملية التصويت اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء، وسط متابعة مستمرة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر.

وأوضح المحافظ أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

