انتخابات النواب 2025، المصرية لحقوق الإنسان تعلن رصد مخالفات خلال اليوم الأول من التصويت

تلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالمنظمة عددًا من المخالفات التي تمس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. حيث أفاد متابعي المنظمة بقيام بعض الأفراد المنتمين لحملات انتخابية بتوزيع كوبونات شراء على الناخبين خارج عدد من اللجان في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط وخاصة مدرسة شطا الإعدادية المشتركة، رقم اللجنة (٢٧).



وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تعد شكل من أشكال الرشوة الانتخابية المحظورة وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لما تمثله من تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

كما رصدت أحد متابعينا في القاهرة قيام أحد المرشحين في دائرة دار السلام بعملية حشد منظّم لعدد كبير من أنصاره ونقلهم في مجموعات باتجاه بعض اللجان الانتخابية، في مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة لسير العملية الانتخابية التي تحظر التأثير الجماعي على الناخبين أو ممارسة الضغوط التي قد تؤثر على حرية اختيارهم.

وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لمعايير النزاهة والشفافية، وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشديد الرقابة حول مقار اللجان لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وجددت المنظمة التزامها بمتابعة الانتخابات على مدار اليوم، وإصدار بيانات دورية حول ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات، إسهامًا منها في دعم حق المواطنين في الاختيار الحر وتعزيز النزاهة الانتخابية.

