الصحة: لا وجود لمتحور جديد لكورونا والإنفلونزا الأكثر انتشارًا هذا الموسم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي متحور جديد لفيروس كورونا، موضحًا أن المتحور السائد حاليًّا هو أوميكرون، المكتشف منذ أكثر من عامين وهو واحد من الفيروسات التنفسية المنتشرة خلال هذا الموسم.

وأوضح عبد الغفار أن ترتيب شدة الأعراض بين الفيروسات التنفسية هذا العام يأتي كالتالي: الإنفلونزا A أولًا، ثم الفيروس المخلوي التنفسي، يليهما الإنفلونزا B، ثم يأتي فيروس كورونا في المرتبة الرابعة من حيث حدة الأعراض.

ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية

وأشار إلى وجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يختلف عن الأعوام السابقة، إذ يبدأ عادة من ديسمبر ويستمر حتى نهاية فبراير. 

ولفت إلى أن الاختلاف الوحيد هذا العام هو زيادة نشاط الإنفلونزا مقارنة بالعامين الماضيين.

الصحة: استمرار موجة انتشار الفيروسات التنفسية حتى نهاية فبراير المقبل

الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها

وأضاف عبدالغفار أن الفترة من 2019 وحتى 2023 شهدت هيمنة فيروس كورونا على المشهد الصحي عالميًّا، وهو ما أدى إلى انخفاض واضح في نشاط الإنفلونزا خلال تلك السنوات، ولكنها عادت لتتصدر المشهد مرة أخرى في الموسم الحالي.

