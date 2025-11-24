الإثنين 24 نوفمبر 2025
الصحة: استمرار موجة انتشار الفيروسات التنفسية حتى نهاية فبراير المقبل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في انتشار الفيروسات التنفسية، وهي زيادة موسمية تتكرر سنويًّا خلال شهور الشتاء من ديسمبر وحتى نهاية فبراير، موضحًا أن معدلات الإصابات لا تزال ضمن الحدود الطبيعية المتوقعة عالميًّا.

 

فيروس الإنفلونزا الأكثر انتشارًا هذا العام

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات صحفية اليوم، أن فيروس الإنفلونزا يعد الأكثر انتشارًا هذا العام، يليه الفيروس المخلوي التنفسي ثم فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تراجع نشاط الإنفلونزا خلال عامي 2021 و2022  بسبب الالتزام بإجراءات الوقاية خلال جائحة كورونا.

وأكد عودة نشاط الإنفلونزا مجددًا بعد تخلي المواطنين عن العادات الوقائية التي كانت تحد من انتشار الفيروسات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة  الصحة إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة نتيجة ضعف المناعة، حيث يصبح الجهاز المناعي أقل قدرة على مواجهة مجموعة من الفيروسات التنفسية، وهو ما يفسر زيادة شدة الأعراض لدى البعض مقارنة بالسنوات الماضية.

الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها

وزير الصحة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالتجمع الأول

وتوقع «عبد الغفار» أن تشهد أعوام 2026 و2027 انخفاضًا في شدة المراضة المرتبطة بالفيروسات التنفسية، مع استقرار الوضع الوبائي وعودة الأنماط الموسمية الطبيعية.

الجريدة الرسمية