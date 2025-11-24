الرعاية الصحية: استمرار مبادرة "انتخب واطمّن" للتأمين الطبي للانتخابات بمحافظات التأمين الشامل

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار تنفيذ مبادرتها "انتخب واطمّن" لتأمين الخدمات الطبية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تزامنًا مع انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، وفي إطار دعمها للاستحقاقات الدستورية ودورها الحيوي في ضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين خلال العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب من خلال 141 فرقة طبية أمام اللجان الانتخابية

وأكدت الهيئة أنها تؤمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من خلال 141 فرقة طبية أمام اللجان الانتخابية بمحافظات إقليم القناة، وتشمل بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وذلك على مدار يومي 24 و25 نوفمبر، وذلك لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة للناخبين والعاملين باللجان، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة بمحيط اللجان في جميع المحافظات المشمولة بالاستحقاق الانتخابي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، انعقاد غرف الطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة خلال فترة الاستحقاق الانتخابي، موضحًا وجود غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة لمتابعة الموقف الطبي لحظة بلحظة، إلى جانب 21 غرفة طوارئ فرعية بمحافظات الاستحقاق الانتخابي، تعمل جميعها ضمن منظومة اتصال موحدة لضمان الاستجابة الفورية والتعامل مع أي طارئ طبي بما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفرق الطبية المنتشرة داخل وأمام اللجان الانتخابية تقدم خدمات الفرز الطبي وإجراء قياسات الضغط والسكر وتقديم الإسعافات الأولية، إلى جانب التوعية والتثقيف الصحي للناخبين، مع إعطاء أولوية كاملة لكبار السن والحالات الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة. كما أكد أن التدخل السريع في حالات الطوارئ يتم وفق بروتوكولات دقيقة، مع تحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى مستشفيات الهيئة لتلقي الرعاية الصحية بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

وشدد الدكتور السبكي على التنسيق الدائم مع هيئة الإسعاف المصرية من خلال نظام إحالة فعّال يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجهزة، مع رفع درجة الجاهزية في أقسام الطوارئ وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية وفصائل الدم في جميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية بكفاءة وأمان كاملين.

