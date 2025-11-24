الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي توصية صحية معتمدة دوليًّا تقضي بغلق الفصول أو المدارس في حال إصابة الطلاب بفيروسات تنفسية، مشددًا على عدم جدوى هذا الإجراء.

جاء ذلك في إطار الرد على التساؤلات المتزايدة من أولياء الأمور حول الإجراءات الواجب اتباعها عند رصد إصابات بين الطلاب.

وأوضح عبد الغفار، خلال فيديو أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة الصحة وجميع المنظمات الصحية الكبرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومراكز التحكم في الأمراض الإفريقية والأمريكية والأوروبية، لا تنصح بإغلاق المؤسسات التعليمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هذا الإجراء يُعتبر غير مؤثر ولا يحقق الفائدة المرجوة منه في احتواء انتشار العدوى، بل قد تترتب عليه أضرار تفوق أي إيجابيات محتملة، مما يجعله خيارًا غير فعال في التعامل مع الفيروسات التنفسية.

وفي المقابل، شدد الدكتور عبد الغفار على أن النصيحة الطبية المعتمدة دوليًّا تتمثل في بقاء الطفل المصاب بالفيروس التنفسي في المنزل حتى يتماثل للشفاء التام، وذلك لمنع نقل العدوى إلى زملائه والمعلمين.

كما أكد ضرورة تعليم الأطفال بروتوكولات وآداب العطس والسعال، والالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام المطهرات الكحولية.

وأضاف أن التطهير المستمر للبيئة المحيطة داخل المدرسة، بما في ذلك الأسطح المشتركة، يُعد إجراءً وقائيًّا حيويًّا.

ولفت عبد الغفار إلى أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ لحماية الطلاب وتقليل فرص انتقال العدوى داخل المجتمع المدرسي.

واختتم حديثه بتأكيد أن كل هذه الإجراءات الوقائية المذكورة هي المعتمدة دوليًّا في التعامل مع الفيروسات التنفسية، وهي الأكثر فعالية مقارنة بخيار الإغلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.