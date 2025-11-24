الإثنين 24 نوفمبر 2025
عبد الغفار يبحث تعزيز التعاون الطبي مع هيئة التخصصات الصحية السعودية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين بن عبدالله التركي، مساعد الأمين العام لشؤون المؤسسات بهيئة التخصصات الصحية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس الصحي المصري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. 

الوزير أشاد باهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم الطبي المهني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أشاد باهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم الطبي المهني، داعيًا الوفد السعودي لزيارة عدد من المراكز التدريبية المصرية الرائدة. 

وأشار إلى أن اللقاء تناول نقل التجربة المصرية في التطوير المهني المستمر واختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري وفق نهج «الصحة الواحدة». 

كما تناول اللقاء توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين الجانبين؛ لتسهيل مزاولة الأطباء لمهنتهم في البلدين والتعاون في البرامج العلمية وتبادل المدربين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة. 

الصحة: إطلاق منصة رقمية موحدة لإدارة المبادرات الرئاسية

الصحة: توفير 75 ألف جهاز سينسور لاستشعار السكري عند الأطفال خلال عام

وحضر الاجتماع الدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور حمد التركي، مدير إدارة معادلة الشهادات بهيئة التخصصات الصحية السعودية. 

