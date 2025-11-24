عبد الغفار يبحث تعزيز التعاون الطبي مع هيئة التخصصات الصحية السعودية

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين بن عبدالله التركي، مساعد الأمين العام لشؤون المؤسسات بهيئة التخصصات الصحية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس الصحي المصري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

الوزير أشاد باهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم الطبي المهني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أشاد باهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم الطبي المهني، داعيًا الوفد السعودي لزيارة عدد من المراكز التدريبية المصرية الرائدة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول نقل التجربة المصرية في التطوير المهني المستمر واختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري وفق نهج «الصحة الواحدة».

كما تناول اللقاء توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين الجانبين؛ لتسهيل مزاولة الأطباء لمهنتهم في البلدين والتعاون في البرامج العلمية وتبادل المدربين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور حمد التركي، مدير إدارة معادلة الشهادات بهيئة التخصصات الصحية السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.