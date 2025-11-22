18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام شبيبة القبائل في مختلف البطولات قبل مواجهة الأهلي

خاض شبيبة القبائل خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الجزائري 9 مباريات، إذ تمكن خلالهم من الفوز في 4 مباريات وتعادل خلال 3 وتعرض للهزيمة خلال مباراتين.

وبهذه النتائج استطاع شبيبة القبائل حصد 15 نقطة من 9 مواجهات، وتواجد في المركز الثامن خلال جدول الترتيب.

واستطاع نجوم شبيبة القبائل أن يحرز لاعبيه 11 هدفًا في بطولة الدوري الجزائري بينما سكنت شباكه 8 أهداف.

وشارك الفريق " الكناري " في مطلع الدور التمهيدي الأول بعد أن انتصر في مواجهة الذهاب على فريف جولد ستارز بنتيجة 2 / 0، قبل أن يسحق الفريق ذاته في مباراة الإياب بخماسية نظيفة.

وتأهل شبيبة القبائل إلى دور التمهيدي الثاني ليضرب موعد مع الاتحاد المنستيري إذ فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة، وخلال مباراة الفريقين في الإياب انتصر بنتيجة 2 /1.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشبيبة القبائل

ويتفوق الأهلي على شبيبة القبائل من ناحية القيمة التسويقية، بواقع 38 مليون يورو، مقابل 9.78 مليون يورو للفريق الجزائري.

ويحتل محمود حسن تريزيجيه، قائمة الأعلى قيمة تسويقية، برصيد 5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ4 ملايين يورو، ثم أحمد سيد زيزو، برصيد 3.5 مليون يورو.

بينما يتصدر أمين محيوس، لاعب شبيبة القبائل، قائمة الأعلى قيمة تسويقيًا في صفوف الفريق الجزائري، برصيد 1.3 مليون يورو.

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام شبيبة القبائل

وشهدت قائمة الأهلي غياب كل من؛ حمزة علاء ومحمد شكري وأحمد رضا ومصطفى العش وحسين الشحات ومحمد عبد الله وجراديشار وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

