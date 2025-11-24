الإثنين 24 نوفمبر 2025
القبض على 11 شخصًا استغلوا 19 طفلًا في التسول واستجداء المارة بالقاهرة

القبض على 11 شخصًا
القبض على 11 شخصًا استغلوا 19 طفلًا في التسول، فيتو
ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة11 رجلًا وسيدة تورطوا في استغلال 19 طفلًا بأعمال التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع القاهرة، بينهم8 متهمين لهم معلومات جنائية.

تفاصيل الواقعة

التحركات الأمنية جاءت بعد رصد مجموعات تستغل الأطفال في استجداء المارة وبيع سلع بسيطة بإلحاح داخل مناطق متعددة بالعاصمة.
وبضبط المتهمين تبين اصطحابهم 19 طفلًا من المعرضين للخطر، واستخدامهم في أنشطة تسول لجمع المال، في انتهاك للقانون ولحقوق الطفل.

اعترافات المتهمين والإجراءات المتخذة

أقر المتهمون خلال مناقشتهم بممارسة هذا النشاط الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ تعهد بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأسرهم في إحدى دور الرعاية لضمان توفير الحماية اللازمة لهم.

