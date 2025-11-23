لابورتا: كامب نو سيظلّ معبدًا مقدسًا لجماهير برشلونة

18 حجم الخط

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أهمية المدرب الألماني هانز فليك في المشروع الرياضي للنادي الكتالوني، ملمحًا بنيته في تجديد عقده لما بعد 2027.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "فليك لديه عقد حتى عام 2027، ونحن سعداء جدًا به، إذا شاهدتوا جلسات التدريب، وكيف يعمل، وكيف يعامل اللاعبين المخضرمين، وأيضًا الشباب، إنه محترف رائع، ولديه طاقم عمل رائع يمنحنا شعورًا بالأمان، وأن الأمور تسير على ما يرام بفضل هانز، الذي يديرهم جميعًا ببراعة".

وجاء الفوز على بلباو بمثابة دفعة معنوية لجماهير برشلونة وخوان لابورتا قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وعلق لابورتا، على ذلك قائلًا: "نعم، الفوز نتيجة رائعة؛ وسنذهب إلى لندن لمحاولة الفوز، لن يكون الأمر سهلًا لأنهم يمتلكون فريقًا رائعًا، وقد تعاقدوا مع لاعبين رائعين؛ إنهم فريق راسخ، لكن لدينا فريق رائع أيضًا".

وتابع: " استعدنا العديد من اللاعبين، وكاد رافينيا أن يسجل هدفًا بمجرد دخوله، وسنستعيد عددًا أكبر منهم في تلك المباراة (تشيلسي)، يمكننا النضال من أجل الفوز إذا لعبنا بكل ما أوتينا من قوة".

وبخصوص العودة إلى كامب نو، أكد خوان لابورتا أهمية هذا الافتتاح، وقال في إشارة إلى الخطط الأولية لإعادة تطوير مقر برشلونة: "لقد تحقق الحلم بالفعل بعد ما يقرب من 15 عامًا".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لأنه كان احتفالًا بسيطًا ولكنها وسيلة لتأكيد متعة الحياة"، مسلطًا الضوء أيضًا على حفل انطلاق المباراة الذي أقامه اثنان من أقدم أعضاء النادي.

وتابع لابورتا: "الملعب يمثل المستقبل، تفكر في أولئك الذين رحلوا عنا والذين جعلوك من مشجعي برشلونة؛ ثم تلعب ضد أتلتيك، وهو نادٍ تاريخي آخر، ودائمًا ما تكون مبارياته رائعة".

وقال لابورتا بنبرةٍ مفعمةٍ بالعاطفة: "وأنت تفكر في المستقبل، سنحتفل هنا بالعديد من المباريات والأهداف، ونأمل أن نحصد العديد من الألقاب".

وفيما يتعلق بأعمال البناء، صرّح لابورتا بأن "كل شيء يسير على ما يرام، والشكر موصولٌ أيضًا لرئيس بلدية برشلونة (جاومي كولبوني)، الذي يُعدّ أحد أهم الشخصيات التي ساهمت في تحقيق عودة اليوم".

ويتمثل الهدف التالي لمجلس الإدارة في زيادة السعة المؤقتة لملعب كامب نو.

وواصل: "نعمل مع مجلس المدينة لتجهيز المدرج الشمالي بنهاية عام 2025، والحصول على أول رخصة إشغال (1C)، والانتهاء من باقي الملعب في عام 2026".

وأقرّ خوان لابورتا بأنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، وأن بعض المرافق مؤقتة، مضيفًا: "لكن الأمور تسير على ما يرام، وهذا مصدر فخر لجميع مشجعي برشلونة.. إنه أهم مشروع في تاريخنا، وهو واقعٌ ملموس"، كما ذكّر الأعضاء المخضرمين الذين يطالبونه بإنهائه في أقرب وقت ممكن "لأنهم يريدون أن يعيشوا ليشهدوا ذلك".

واختتم: " كامب نو سيظلّ معبدًا مقدسًا لجماهير برشلونة، حيث سنعيش تجارب لا تُنسى مع ما يقرب من 105 آلاف متفرج، وهو بالتأكيد خيارٌ مثالي لاستضافة الأحداث الكبرى".

وسحق برشلونة ضيفه أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي عاد إليه الفريق الكتالوني بعد عامين تقريبًا من الغياب لأعمال التطوير.



وسجل رباعية برشلونة في المباراة، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (4) وفيران توريس "هدفين" في الدقيقتين (45 و90)، وفيرمين لوبيز (48).



بهذا الانتصار قفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، وبشكل مؤقت، بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد والمتساوي في نفس عدد النقاط، حيث سيخوض الميرنجي مواجهة اليوم ضد إلتشي.



وتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 17 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا.

