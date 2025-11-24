"تنمية" تكشف عن تعاون إستراتيجي مع VLens لتسريع عملية التحول الرقمي

18 حجم الخط

أعلنت اليوم شركة تنمية، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، والتي تعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن شراكة إستراتيجية مع Vlens، الرائدة في خدمات التحقق من الهوية وخدمات “اعرف عميلك الإلكتروني” (eKYC).

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز عملية التحول الرقمي في "تنمية"، من خلال توفير نظام تسجيل رقمي كامل للعملاء.

ميزات رقمية متطورة

سيقدم هذا التعاون ميزات رقمية متطورة، تشمل التعرف البصري على الأحرف (OCR)، وفحوصات حيوية العميل (liveness checks)، وعمليات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وكلها مدمجة في تطبيق تنمية للهاتف المحمول. تتيح هذه الشراكة تحقيق تكامل سلس عبر تطبيق تنمية، مما يُثري تجربة العميل، ويجعلها أكثر سلاسة.

ستوفر مجموعة أدوات تسجيل العملاء الرقمية هذه للعملاء إمكانية التسجيل والوصول إلى خدمات "تنمية" من خلال قنوات مبيعات جديدة ومبتكرة، مما يعزز من الراحة، ويوفر خدمات أسرع، مع التزام راسخ بمعايير صارمة لتقييم المخاطر والحوكمة.

وقال وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لـ"تنمية": “تلتزم تنمية بتعزيز الشمول المالي الرقمي، وينعكس هذا الالتزام بوضوح في شراكتنا مع VLens، حيث نعمل على نشر تقنيات متقدمة في تسجيل العملاء. هذه التقنيات لا تعزز فقط الكفاءة، بل تساهم أيضًا في تقوية ضوابط المخاطر وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولية. تتوافق هذه الشراكة مع رؤيتنا، حيث يُظهر أداؤنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرونة محفظتنا. فقد سجلنا زيادة سنوية بنسبة 13% في متوسط قيمة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 54% في مبيعات منتجات الشركات الصغيرة جدًا (VSE). وهذا يبرز قوة نموذج عملنا والطلب المتزايد على منتجاتنا المتنوعة، إلى جانب نظام حوكمة قوي. وبلغ إجمالي محفظة التنمية الحالية 6.2 مليار جنيه مصري، مدعومة بزيادة قدرها 25% في عدد الفروع عن العام السابق. بينما تسعى تنمية لتوسيع نطاق وجودها وتسريع تحولها الرقمي، تعزز هذه الشراكة من استراتيجيتنا للنمو المعتمد على التكنولوجيا وتقوي من مهمتنا في تقديم تجربة عصرية وسلسة تركز على العميل عبر جميع القنوات”.

أضاف كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا في "تنمية": “تُعد الشراكة مع VLens خطوة نوعية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي في “تنمية”، من خلال دمج تقنيات التعرف البصري على الأحرف (OCR) وفحوصات الهوية الحيوية، بالإضافة إلى نظام ”اعرف عميلك الإلكترونية" (eKYC) والتعاقد الإلكتروني في تطبيق تنمية للهاتف المحمول، نُسخر جهودنا لخلق تجربة تسجيل عملاء أسرع وأكثر أمانًا وسهولة، خصوصًا للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. تُعزز هذه المبادرة مساعينا المتواصلة لتحديث منصات التكنولوجيا وتهيئة بيئة تمويل رقمي متكامل. وفيما نواصل استثمارنا في بنية رقمية قوية، فإن هذه الشراكة تُسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم النمو المستدام لمحفظتنا".



من جانبه، علق محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة Vlens: “تفخر Vlens بشراكتها مع تنميه في دفع عجلة الشمول المالي الرقمي في مصر، من خلال دمج تقنياتنا الآمنة والمتوافقة لتسهيل الهوية الرقمية وتسجيل العملاء، نمنح تنمية القدرة على التوسع بشكل مستدام، مما يسارع من وتيرة وصول التمويل إلى المجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات.. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك برسم معالم نظام مالي أكثر شمولًا يعتمد على التكنولوجيا، نظام يزرع بذور الابتكار، ويعزز الثقة والكفاءة التشغيلية، ويحقق تمكينًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل”.

