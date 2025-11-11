الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
إي اف چي هيرميس تتمم الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وجرى طرح الإصدار على 3 شرائح بعائد ثابت على النحو الآتي:

قيمة الشريحة (A) تبلغ 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني  (AA+)

قيمة الشريحة (B) تبلغ 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني  (AA)

قيمة الشريحة (C) تبلغ 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهرًا وتصنيفها الائتماني  (A-)

وتعليقًا على الإصدار، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع عامر جروب، موضحة أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. 

كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا بدور أمين الحفظ، كما قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

الجريدة الرسمية