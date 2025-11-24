الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو
18 حجم الخط

يقام اليوم الاثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وكأس العالم للناشئين.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد × إيفرتون – 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول × إشبيلية – 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو × كومو – 19:30

ساسولو × بيسا – 21:45

مواعيد كأس العالم للناشئين – نصف النهائي 

النمسا U17 × إيطاليا U17 – 15:30

البرتغال U17 × البرازيل U17 – 18:00

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 

الدحيل ضد الاتحاد 6 مساء 

شباب أهلي دبي ضد الغرافة 6 مساء 

الأهلي ضد الشارقة 8.15 مساء 

