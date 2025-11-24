الزمالك يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد

18 حجم الخط

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض خلال مباراة زيسكو الزامبي اليوم في الكونفدرالية.

وأكد الجهاز الطبي أن عبد الله السعيد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية في نهاية اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

