أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الفوز على زيسكو بالكونفدرالية

الجزيري
الجزيري
أعرب سيف الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على زيسكو بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

 

تصريحات الجزيري

وقال الجزيري إن لاعبي الزمالك دخلوا المواجهة بهدف حصد النقاط الثلاث وهو ما تحقق، مشددًا على أن الفريق يطمح لمواصلة الانتصارات في جميع مباريات دور المجموعات من أجل ضمان التأهل مبكرًا.

وأضاف مهاجم الزمالك أن الفريق أغلق صفحة مباراة زيسكو بشكل كامل، ويحول تركيزه الآن إلى اللقاء المقبل، مشيرًا إلى أن هدف الجميع هو المنافسة بقوة على بطاقة التأهل ثم المضي قدمًا نحو التتويج باللقب

الزمالك يفوز على زيسكو

وحقق الزمالك فوزا صعبا على زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في شباك زيسكو يونايتد الزامبي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط في الكونفدرالية ويتساوى مع المصري البورسعيدي، بينما يبقى زيسكو وكايزر تشيفز بدون نقاط بعد انتهاء الجولة الأولى.

تشكيل الزمالك ضد زيسكو الزامبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

تشكيل زيسكو أمام الزمالك

حراسة المرمى: فيليب ساكوتا.

خط الدفاع: ديفيد سيموكوندا، سولمون سكالا، كاباسو تشونجو، أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط: فيتاليس جانتر، ليونارد مولينجا، شيمي مايمبي، ليندو ميكتونا.

خط الهجوم: فريدي كوابلان، بينديكت تشيبشي.
 

