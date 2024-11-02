زي المطاعم، طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز

طريقة عمل الفراخ المشوية، في فرن البوتجاز، من الوصفات التي يمكنك إعدادها لأفراد الأسرة، بدلًا من شرائها جاهزة، فإعدادها في البيت، سيوفر بشكل كبير.

وطريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز سريعة التحضير، كما أنها سهلة، فقط تحتاج التعرف على أسرار مكونات التتبيلات المختلفة، لصنع ألذ فراخ مشوية.

فهناك العديد من التتبيلات المميزة، والتي تجعل الفراخ لذيذة وشهية، كالتي تقدم في أفخم المطاعم، بالإضافة إلى أن تكلفتها قد تكون مناسبة.

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتجاز

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، لكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتجاز، طريقة مميزة لعمل الفراخ المشوية بالأعشاب.



الفراخ المشوية



مدة التحضير: ٣٠ دقيقة

مدة الطهي: ٧٥ دقيقة

يكفي لـ 4 أشخاص

مكونات عمل الفراخ المشوية بالأعشاب

٣ دجاج صغير - وزن ٥٠٠ لـ ٦٠٠جرام تقريبًا للواحدة.

٢ بصل كبير مقطع شرائح ملعقة صغيرة بودرة الثوم.

ملعقتين صغيرتين بودرة البصل.

ملعقة كبيرة بشر ليمون كوب كزبرة مفرومة ناعم جدًّا.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

رشة جوزة الطيب.

٣ راس ثوم مقسوم نصفين.

٣ حبات ليمون.

۲۰۰ جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة.

خطوات عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز

في وعاء يمزج عصير الليمون مع بشر والكزبرة تضاف بودرة الثوم، جوزة الطيب، بودرة البصل، الملح، الفلفل، ثم الزبدة ويمزج الكل جيدا.

يتبل الدجاج بالخلطة المحضرة مع مراعاة دهن بين الجلد واللحم جيدا بالمزيج ليأخذ الدجاج النكهة القوية.

يحشى الدجاج برأس الثوم والليمون ويقفل جيدا باستخدام دبارة المطبخ يوضع الدجاج بصينيه الفرن، ثم توزع شرائح البصل والثوم وبضع فروع من الروزماري الطازج حوله.

يشوى الدجاج في فرن مسخن مسبقا مدة ٧٥ دقيقة الى ان ينضج ويأخذ اللون الذهبي، مع مراعاة دهنه بفرشاة من سوائل التتبيلة كل 10 دقائق خلال مرحلة الشوي ليكون طريًّا ولذيذًا.

ما ان يخرج من الفرن حتى يتم استخراج الليمون من بطن الدجاج وشقه ثم عصره عليه لتتماشى نكهة الليمون والكزبرة يقدم بالهنا والشفا مع الخضروات والرز المطبوخ.

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتجاز بتتبيلة وخلطة مغربية



الفراخ المشوية بالاعشاب



وتقدم الشيف آسيا أيضًا، طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة مغربية خاصة، ستبهر ضيوفك وأفراد أسرتك.

مكونات الحشوة:

كوبين ونصف بقدونس، مفروم ناعم

كوبين ونصف كزبرة مفرومة ناعم

٨ فصوص ثوم، مدقوق

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعفران

٦ ملاعق كبيرة عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ليمونة مخللة، مفرومة ناعم

نصف كوب زيتون اخضر

٣ حبات بصل، مفرومة ناعم

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالتتبيلة المغربية:

تمزج كل المكونات المذكورة بالحشوة اعلاه في وعاء عميق إلى أن تندمج تماما النكهات.

يحشى الدجاج بالحشوة المحضرة، ثم يخيط لضمان عدم وقوع الحشوة منه ثم يدعك ايضا من الخارج بقليل من الحشوة.

يوضع الدجاج بقدر عميق مع قليل من الزيت والزبدة، وباقي الحشو ثم يقلى على نار متوسطة من الجهتين الى ان يأخذ اللون الذهبي.

يضاف مقدار كوب من الماء فقط، ويترك القدر على نار هادئة جدا، محكم الأغلاق كي لا يتسرب البخار للخارج ويستطع الدجاج النضوج من دون كمية سوائل كثيرة.

بعد مرور ٤٥ دقيقة على الدجاج، انزعيه من القدر ثم ضعيه بصينية مدهونة بقليل من الزبدة.

ادهنيه ايضا بقليل من الزبدة المملحة، ثم أدخليه فرن متوسط الحرارة كي يأخذ اللون الذهبي.

يقدم بالهنا والشفا مع الصلصة الكثيفة التي تبقت بالقدر.