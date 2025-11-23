الإثنين 24 نوفمبر 2025
ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وسلاح بـ 78 مليون جنيه بسوهاج.. تجديد حبس 3 عاملين هتكوا عرض عددا من الأطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام

هتك عرض، فيتو
هتك عرض، فيتو
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:   
 

ارتكبوا 18 واقعة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لعصابات سرقة الهواتف المحمولة بعد ضبط تشكيل مكوّن من 7 متهمين بالإسكندرية، بينهم 4 سبق اتهامهم في قضايا مماثلة، و3 عملاء سيئي النية، تخصصوا في تنفيذ السرقات بأسلوب الخطف أثناء سير المواطنين بالشارع.

 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة منقولات سيدة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة المتداولة على مواقع التواصل، والتى تضمنت ظهور بعض الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة منقولات من منزل سيدة بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط نصابين بالإسكندرية استوليا على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية تورطا في النصب على المواطنين، بعد ادعائهما القدرة على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وسلاح بـ 78 مليون جنيه في سوهاج
 

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من المهربين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة خطف طفليها ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام زوجة طليقها بخطف نجليها واستغلالهما فى أعمال التسول وعدم تمكينها من حضانتهما ببورسعيد.

بعد تداول منشور بمواقع التواصل، الأمن يضبط عاملين سرقا تانك سولار بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة تانك سولار من أحد المنازل بالشرقية.. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

 

الأمن يحرر مختطفًا ويضبط 7 متهمين وراء احتجازه بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف لغز اختفاء مواطن عقب خروجه من منزله بمنطقة التجمع الأول.

السجن 7 سنوات للمتهمين في قضية الاستزراع السمكي

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة 3 متهمين من إحدى الشركات الخاصة، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي بالسجن 7 سنوات.  

النيابة العامة تتابع حالة الطفلة "حور" وتقدم الدعم لها

بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وفي إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا، اضطلعت النيابة العامة بمتابعة حالة الطفلة “حور”، ضحية التنمر؛ بعد ما تعرضت له من ضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع.

تجديد حبس 3 عاملين هتكوا عرض عدد من الاطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 3 عاملين بتهمة هتك عرض عدد من الاطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

أخبار الحوادث اليوم: تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء.. حبس 3 عاملين بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة.. وتأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل بسلسلة فعاليات ومبادرات مجتمعية

