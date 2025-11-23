بعد تداول منشور بمواقع التواصل، الأمن يضبط عاملين سرقا تانك سولار بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة تانك سولار من أحد المنازل بالشرقية.. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.





رصدت الأجهزة الأمنية منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بسرقة تانك سولار من أحد المنازل بالشرقية.



وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاملان خردة "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالشرقية)، وبحوزتهما "المسروقات المستولى عليها".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.