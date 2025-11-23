الأحد 23 نوفمبر 2025
حوادث

بعد تداول منشور بمواقع التواصل، الأمن يضبط عاملين سرقا تانك سولار بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة تانك سولار من أحد المنازل بالشرقية.. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

 

رصدت الأجهزة الأمنية منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بسرقة تانك سولار من أحد المنازل بالشرقية.
 

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاملان خردة "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالشرقية)، وبحوزتهما "المسروقات المستولى عليها".

 

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

