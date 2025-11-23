الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة منقولات سيدة بكفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة المتداولة على مواقع التواصل، والتى تضمنت ظهور بعض الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة منقولات من منزل سيدة بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الفحص والتحقيق الأولي



وعقب فحص المقطع، تم تحديد هوية السيدة، وتبين أنها تقيم بدائرة مركز شرطة الرياض.

وبسؤالها، أكدت تضررها من قيام والد زوجها المتوفى وخاله، المقيمين بدائرة المركز، بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية أثناء غيابها، دون سند قانوني.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تطورات جديدة في الواقعة



وفي وقت لاحق، حضرت الشاكية إلى قسم الشرطة، وقررت رغبتها في تحرير محضر إثبات حالة، بعد استلامها كامل منقولاتها من أسرة زوجها المتوفى، لتوثيق ذلك رسميًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.