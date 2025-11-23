الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتكبوا 18 واقعة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بالإسكندرية باستخدام توك توك
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لعصابات سرقة الهواتف المحمولة بعد ضبط تشكيل مكوّن من 7 متهمين بالإسكندرية، بينهم 4 سبق اتهامهم في قضايا مماثلة، و3 عملاء سيئي النية، تخصصوا في تنفيذ السرقات بأسلوب الخطف أثناء سير المواطنين بالشارع.

تحريات قادت لضبط أفراد التشكيل
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية أن المتهمين استخدموا  توك توك للتنقل وتنفيذ السرقات في عدة مناطق داخل المحافظة، مستهدفين المارة ومرتادي الطرق السريعة.

اعترافات وضبط المسروقات
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم إلى جانب التوك توك المستخدم في الجرائم.
و بمواجهتهم أقروا بارتكاب١٨واقعة سرقة، كما جرى ضبط جميع الهواتف المسروقة التي كانوا يحتفظون بها تمهيدًا لإعادة بيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط أي عناصر قد تحاول ترويع المواطنين أو الإضرار بأمنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية ترويع المواطنين تشكيل عصابى لسرقة تشكيل عصابي سرقة الهواتف المحمول مباحث الإسكندرية

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة منقولات سيدة بكفر الشيخ

ضبط نصابين بالإسكندرية استوليا على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وسلاح بـ 78 مليون جنيه في سوهاج

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة خطف طفليها ببورسعيد

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات لشرطة التموين على الأسواق

بقيمة 7 ملايين جنيه، ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

ضبط مطبعة غير مرخصة بالجيزة لمخالفتها حقوق الملكية الفكرية

بعد تداول منشور بمواقع التواصل، الأمن يضبط عاملين سرقا تانك سولار بالشرقية

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية