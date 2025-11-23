ارتكبوا 18 واقعة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لعصابات سرقة الهواتف المحمولة بعد ضبط تشكيل مكوّن من 7 متهمين بالإسكندرية، بينهم 4 سبق اتهامهم في قضايا مماثلة، و3 عملاء سيئي النية، تخصصوا في تنفيذ السرقات بأسلوب الخطف أثناء سير المواطنين بالشارع.

تحريات قادت لضبط أفراد التشكيل

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية أن المتهمين استخدموا توك توك للتنقل وتنفيذ السرقات في عدة مناطق داخل المحافظة، مستهدفين المارة ومرتادي الطرق السريعة.

اعترافات وضبط المسروقات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم إلى جانب التوك توك المستخدم في الجرائم.

و بمواجهتهم أقروا بارتكاب١٨واقعة سرقة، كما جرى ضبط جميع الهواتف المسروقة التي كانوا يحتفظون بها تمهيدًا لإعادة بيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط أي عناصر قد تحاول ترويع المواطنين أو الإضرار بأمنهم.

