الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط نصابين بالإسكندرية استوليا على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبط نصابين بالإسكندرية
ضبط نصابين بالإسكندرية استوليا على أموال المواطنين
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية تورطا في النصب على المواطنين، بعد ادعائهما القدرة على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات أن المتهم الرئيسي عاطل يقيم ببنى سويف، استغل حاجة بعض المواطنين للعلاج، وروّج لقدرات مزعومة في العلاج الروحاني لفترات استمرت عبر الإنترنت، بهدف الاستيلاء على أموال ضحاياه. 

كما استعان بشخص آخر يساعده في إدارة الصفحات الإلكترونية والترويج لمحتواهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل كاملة لنشاطهما في أعمال الدجل والشعوذة، إضافة إلى أدوات تُستخدم في ممارسة تلك الأنشطة.

بمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل، وبثها عبر صفحات التواصل لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نصب روحاني دجل وشعوذه حماية الاداب جرائم النصب الاسكندرية مباحث الآداب أمن الداخلية

مواد متعلقة

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وسلاح بـ 78 مليون جنيه في سوهاج

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة خطف طفليها ببورسعيد

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات لشرطة التموين على الأسواق

بقيمة 7 ملايين جنيه، ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

ضبط مطبعة غير مرخصة بالجيزة لمخالفتها حقوق الملكية الفكرية

بعد تداول منشور بمواقع التواصل، الأمن يضبط عاملين سرقا تانك سولار بالشرقية

ضبط 134 ألف مخالفة مرورية و98 حالة تعاطي بين السائقين

الأمن يحرر مختطفًا ويضبط 7 متهمين وراء احتجازه بالتجمع الأول

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية