ضبط نصابين بالإسكندرية استوليا على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية تورطا في النصب على المواطنين، بعد ادعائهما القدرة على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات أن المتهم الرئيسي عاطل يقيم ببنى سويف، استغل حاجة بعض المواطنين للعلاج، وروّج لقدرات مزعومة في العلاج الروحاني لفترات استمرت عبر الإنترنت، بهدف الاستيلاء على أموال ضحاياه.

كما استعان بشخص آخر يساعده في إدارة الصفحات الإلكترونية والترويج لمحتواهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل كاملة لنشاطهما في أعمال الدجل والشعوذة، إضافة إلى أدوات تُستخدم في ممارسة تلك الأنشطة.

بمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل، وبثها عبر صفحات التواصل لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة.

