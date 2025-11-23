التشكيل الرسمي لمباراة زد وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

أعلن فريق كهرباء الإسماعيلية ونظيره زد تشكيلهما للمباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام كهرباء الإسماعيلية

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام زد

مباراة كهرباء الإسماعيلية وزد

ويسعى فريقا زد وكهرباء الإسماعيلية إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقفه فى جدول الترتيب.

ترتيب كهرباء الإسماعيلية فى جدول ترتيب الدوري



ويسعى كهرباء الإسماعيلية بقيادة مديره الفني رضا شحاتة إلى تصحيح المسار بعد الخسارة فى آخر 4 جولات بالدوري أمام الأهلى، وغزل المحلة، وسيراميكا، والإسماعيلي، الأمر الذى صعب موقفهم فى جدول ترتيب الدوري.

ويمتلك كهرباء الإسماعيلية فى رصيده 8 نقاط من 12 مباراة حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، بينما خسر 8 مواجهات.

ترتيب زد فى جدول ترتيب الدوري



أما فريق زد بقيادة مديره الفني محمد شوقى فيامل استعادة الانتصارات حيث يمتلك فريق زد 17 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 4 لقاءات، ويبحث الفريق عن تحقيق الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



بتروجت ضد حرس الحدود - 8 مساء - قناة Ontime Sports 2

كهرباء الإسماعيلية ضد زد - 8 مساء - قناة Ontime Sports 1

