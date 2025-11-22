توروب يكافئ لاعبي الأهلي بعد الفوز علي شبيبة القبائل في دوري الأبطال

18 حجم الخط

قرر الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، وذلك بعد فوز الفريق علي شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شبيبة القبائل

1- الأهلي 3 نقاط

2- يانج أفريكانز 3 نقاط

3- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

4- شبيبة القبائل 0 نقاط

أحداث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

في الدقيقة 23 سجل محمد شريف هدفا للأهلي، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك شبيبة القبائل الجزائري بالدقيقة 36.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لـ النادي الأهلي، في شباك شبيبة القبائل الجزائري، بالدقيقة 39.

وقلص شبيبة القبائل النتيجة بتسجيله الهدف الاول عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 57 بالخطأ في مرماه.

وأجرى ييس توروب مدرب الأهلي تبديلا إجباريا بعد إصابة الشناوي في الدقيقة 79 بنزول مصطفى شوبير.

وشهد اللقاء مشاركة إمام عاشور في الدقيقة 79 بعد غياب 69 يوما بسبب الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني له والثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 84.

وفي الدقيقة الثالثة بالوقت بدلا من الضائع سجل إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي من تصويبة بقدمه اليسرى.

تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو.

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.



قائمة الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام شبيبة القبائل

وشهدت قائمة الأهلي غياب كل من؛ حمزة علاء ومحمد شكري وأحمد رضا ومصطفى العش وحسين الشحات ومحمد عبد الله وجراديشار وأحمد عبد القادر.

