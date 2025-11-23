تشكيل مباراة الاتحاد السكندري والجونة في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

أعلن فريق الاتحاد السكندري ونظيره الجونة تشكيل فريقيهما للمباراة، المقرر أن تقام بينهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - محمود علاء - أبو بكر ليادي

خط الوسط: محمد توني - محمد متولي كناريا

أمامهما: إسلام سمير - عبد الغني محمد - فيفور أكيم

خط الهجوم: فادي فريد



تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - أحمد عبد الرسول - الفا تواري - عبد الجواد تعلب

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ إبراهيم

خط الهجوم: أحمد جمال - مروان محسن - صمويل أوجو

موعد مباراة الاتحاد ضد الجونة

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة في الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الجونة

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام الجونة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة غياب مصطفى إبراهيم لاعب الفريق بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية من بطولة الدوري.



وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

صبحى سليمان ومحمود جنش وأحمد المنشاوى ومحمود علاء ومحمود شبانة ومحمد سامى وكريم الديب ومؤمن شريف ومحمد كناريا وعبد الغنى محمد وفيفورى اكيم وسافورى ايزاك وعمرو جمعة وفادى فريد واسلام سمير ومحمد تونى ونور علاء وأحمد ناجى وأحمد عاطف وابو بكر اليادى وعبد الرحمن بودى وجون ايبوكا.

ترتيب الاتحاد والجونة في الدوري المصري



يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ20 فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعها من 12 مباريات فاز فى 2 وخسر 8 مباريات وتعادل فى 2 وله 8 أهداف وعليه 17.

بينما يحتل نادى الجونة المركز الـ14 برصيد 15 نقطة جمعها من 11 لقاءات فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر فى 3 وله 8 هدف وعليه 10 أهداف.

حكام مباراة الاتحاد السكندري أمام الجونة

ويدير لقاء الاتحاد السكندري ضد الجونة طاقم حكام مكون من محمود وفا (حكمًا للساحة) ’ أحمد لطفي ومحمد خالد(مساعدين) ’ محمود منصور (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.