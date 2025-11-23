الصحة: بنها التخصصي للأطفال ينجح في إنقاذ طفلين من جرح قطعي بالرقبة ومسمار دباسة بالبطن

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، الفرق الطبية في إنقاذ طفلين في حالتين نادرتين وشديدتي الخطورة.

استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل واستقر داخل التجويف البطني

وقالت وزارة الصحة أنه نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة طفل بعد وصوله للمستشفى وهو يعاني آلامًا حادة بالبطن.

وأظهرت الفحوصات الأولية وجود جسم معدني غريب حاد داخل التجويف البطني، ليتبين أنه مسمار دباسة اخترق جدار البطن واستقر داخله، مما كان يهدد حياة الطفل بمضاعفات خطيرة.

وقرر الأطباء التدخل الجراحي العاجل باستخدام المنظار الجراحي وجهاز الـ"سي آر إم" لتحديد موقع الجسم بدقة فائقة، واستئصال المسمار بأسرع طريقة ممكنة دون إحداث أي تلف للأعضاء الداخلية.



وقد تحسنت حالة الطفل سريعًا، وتم استكمال المتابعة الطبية إلى أن غادر المستشفى وهو في حالة مستقرة.

إنقاذ حياة طفل عمره 4 سنوات بعد إصابته بجرح قطعي خطير في الرقبة

وفي واقعة أخرى، استقبل المستشفى طفلًا يبلغ من العمر 4 سنوات في حالة حرجة، إثر إصابته بجرح عميق في الرقبة ممتد حتى القصبة الهوائية.

وفور استقباله، تمت تهيئة غرفة العمليات للتدخل العاجل، حيث أجرى الفريق الطبي عملية دقيقة لاستكشاف الرقبة بالكامل، وإصلاح القصبة الهوائية، مع إعادة بناء طبقات الرقبة المتضررة بدقة متناهية.

واستغرقت العملية عدة ساعات وسط استعدادات مكثفة لضمان استقرار المؤشرات الحيوية للطفل، حتى نجح الفريق في إنقاذ حياته، وتعافى الطفل تدريجيًا بعد رعاية طبية مكثفة.

تكريم للفريق الطبي

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه النجاحات تأتي نتيجة تضافر جهود فرق الجراحة والتخدير والتمريض، مشيرة إلى استمرار رفع كفاءة العمل داخل المستشفى لخدمة أطفال محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

