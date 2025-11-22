الأحد 23 نوفمبر 2025
أخبار مصر

فريق طبي بالتأمين الصحي في بني سويف يعيد الأمل لطفل مصاب بالعظام الزجاجية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
أعلنت نقابة الأطباء عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية دقيقة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية، لاستعادة قدرته على المشي، ووضع حد لمعاناته من تشوهات مرتجعة متعددة الزوايا واعوجاج حول مفصلي الركبة.

 

إجراء عملية دقيقة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية

أجرى العملية الجراحية النادرة فريق طبي بقيادة الدكتور محمد سيد الفخراني استشاري جراحة العظام بالمستشفى والحاصل على دكتوراة جراحة العظام والمفاصل، قصر العيني، وبمشاركة الدكتور هشام عزيز، والدكتور محمد عبد الفتاح (أطباء الزمالة)، والدكتور أحمد حسن، والدكتور أحمد شعبان، وفريق التخدير الدكتورة ثناء عبد الرحيم – استشاري التخدير والدكتورة مريم أيمن، بجانب جهود فريق التمريض: غادة هليل، ومنة أحمد، وبإشراف رئيسة التمريض صفاء سلامة.

الصحة: لا وباء جديد وهذه أسباب شكاوى المواطنين من أمراض الشتاء

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويكرم عددا من العاملين

وأوضح الدكتور محمد سيد الفخراني رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أن هذه الجراحة تُعد من العمليات الدقيقة والنادرة، تعتمد على تركيب مسمار تلسكوبي قابل للتمدد مع نمو الطفل دون الحاجة لتغييره، وهو ما يمثل أحد أحدث ما توصّل إليه الطب الحديث في التعامل مع مثل هذه الحالات.

