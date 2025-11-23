الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يقود حملة لإزالة تعديات على أرض إصلاح زراعي بفارسكور

محافظ دمياط يقود
محافظ دمياط يقود حملة لإزالة تعديات على أرض إصلاح زراعي
قاد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، حملة موسعة لإزالة حالة تعدٍ على قطعة أرض زراعية تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور. 

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والمهندس ميمي السعداوي رئيس مركز ومدينة فارسكور.

تنفيذ الإزالة وتحرير محاضر فورية

وجّه المحافظ فور وصوله بالدفع بالمعدات اللازمة لإزالة المخالفة بشكل كامل، مع التأكيد على تحرير محاضر تجاه مخالفات التعدي وتبوير الأرض وسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ دمياط يقود حملة لإزالة تعديات على أرض إصلاح زراعي بفارسكور:
"لا تهاون في استرداد أملاك الدولة"

رسالة حاسمة: لا تسامح مع المتعدين

أكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن استرداد الحقوق العامة وتطبيق القانون واجب لا يقبل التأجيل أو المجاملة.

