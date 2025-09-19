ما مصير الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية بعد خفض الفائدة الأمريكية؟

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الرئيسية، اليوم الجمعة، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، اليوم الجمعة، ليتراوح سعر الدولار اليوم بين 48.09 جنيه، و48.17 جنيه للشراء، و48.19 جنيه و48.27 جنيه للبيع.

يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محرك أساسي لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج، وهذا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في سادس اجتماعاته يوم الأربعاء الماضي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، عزمه إرسال بعثة خبراء إلى مصر خلال خريف هذا العام لمراجعة التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج القرض، داعيا القاهرة إلى الشروع في إصلاحات أعمق.

لم تحدد المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، موعدا للمراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين للبرنامج، واللتين أعلن عنهما لأول مرة في يوليو الماضي.

وقالت في مؤتمر صحفي: «مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لمصر لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو فيها».

في مارس الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

جاء أعلى سعر للدولار في «ميد بنك» عند مستويات 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «الأهلي المتحد» و«التنمية الصناعية» مستويات 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للشراء.

فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «الكويت الوطني» و«الشركة المصرفية» عند مستويات 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر في البنك «الأهلي المصري» و«بنك مصر» مستويات 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك «الأهلي الكويتي» نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك «البركة» مستويات 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

بدوره، سجل سعر صرف الدولار في البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، نحو 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

وفي السياق ذاته، بلغ سعر الدولار في بنوك «كريدي أجريكول» و«بنك نكست» و«اتش اس بي سي» مستويات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الأمريكي في بنوك «تنمية الصادرات» و«قطر الوطني» و«أبوظبي الأول» مستويات 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 56.43 جنيه، و56.76 جنيه للشراء، و56.86 جنيه و57.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 12.79 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «الأهلي المتحد» 12.84 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

بالمقابل، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.11 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 157.32 جنيه للشراء، و158.07 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» عند مستويات 158.11 جنيه للشراء و158.49 للبيع.

بينما سجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.22 للشراء، و13.24 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.20 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

ارتفاع الأصول الأجنبية بالمركزي المصري

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، بنسبة 1.3% وبقيمة 138 مليون دولار لتصل إلى 10.63 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ10.49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وفق التقرير الشهري الصادر عن البنك يوم الاثنين.

يعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية على متانة القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ويستخدم كمقياس لمدى الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية.

