"كاف" يحدد موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراته أمام باور ديناموز بطل زامبيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

وتقرر أن يحل نادي بيراميدز ضيفا على باور ديناموز بالجولة الثانية من دور المجموعات في السادسة من مساء السبت ٢٩ نوفمبر الجاري، على استاد ليفي موانواسا في مدينة ندولا بزامبيا ضمن لقاءات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن نادي بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال، افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة كانت من توقيع أحمد عاطف قطة.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

وضمن نفس الجولة في المجموعة ذاتها، فاز فريق نهضة بركان المغربي على باور ديناموز الزامبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم في المغرب.

وتصدر نادي بيراميدز مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتساوي مع نهضة بركان المغربي، بعد فوزه اليوم السبت على ريفرز يونايتد، في أولى مواجهات دور المجموعات.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولى

1- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

2- نهضة بركان المغربي 3 نقاط (مباراة)

3- ريفرز يونايتد النيجيري، دون نقاط (مباراة)

4- باور ديناموز الزامبي، دون نقاط (مباراة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.