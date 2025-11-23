بسبب حكيمي، بايرن ميونخ يطلب مبررات عقوبة دياز للاستئناف

18 حجم الخط

قرر بايرن ميونخ التحرك لاتخاذ قرار ضد الإيقاف القاسي الصادر بحق المهاجم لويس دياز في دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس مجلس الإدارة، يان كريستيان دريسن، بحسب ما نقل موقع "سكاي ألمانيا": "طلب النادي أسباب الحكم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل تقديم استئناف بعد ذلك، وسنرى ما إذا كنا سننجح في تخفيف العقوبة".

البايرن يستعد للاستئناف على إيقاف دياز

وكان دياز قد أُوقف لثلاث مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة باريس سان جيرمان (2-1)، بينما كان بايرن قد افترض في البداية إيقافه لمباراة واحدة فقط، وأتت تلك العقوبة بعد تدخله العنيف على النجم المغربي أشرف حكيمي



وقال دريسن بعد مباراة البوندسليجا ضد فرايبورج التي انتهت بفوز البافاري أمس السبت بنتيجة (6-2): "العقوبة الأشد فاجأتنا تماما مثل أي شخص آخر، لم نتمكن من افتراض ذلك على الإطلاق. كانت مخالفة خطيرة بالطبع، لكنها لم تكن اعتداءً، ولم تكن موجهة ضد الحكم، ولم تكن هناك مخالفة أخرى بعد الخطأ. مثل هذه الأمور قد أدت إلى حظر لثلاث مباريات في الماضي (نادرا)".

وقال دريسن: "نحن نرى أنه لا ينبغي أن يكون هناك إيقاف لثلاث مباريات، لكن من الواقعية أن نقول إنه لا يمكنك الإفلات من عقوبة كهذه إلا في حالات نادرة".

وشارك المدير الرياضي ماكس إيبرل وجهة نظر مماثلة بشأن الاعتراض: "أنا لست ساذجاً لأقول إنها ستكون مباراة واحدة فقط إذا حصلنا على مباراة إيقاف أقل، فسيكون ذلك رائعا. أعتقد أن ثلاث مباريات عقوبة قاسية جداً".

وتحدث إيبرل عن إصابة لينارت كارل في انتصار الأمس بعد تسجيله هدفاً وصناعته آخر، مؤكدًا أنه لم يعانِ من أي إصابة خطيرة: "لا شيء سيئ".

وقلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين إلى انتصار عريض بنتيجة (6-2) على حساب ضيفه فرايبورج، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، مساء أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الألماني.

وسجل سداسية البايرن لينارت كارل (22) ومايكل أوليسيه (45- 84) ودايوت أوباميكانو (55) وهاري كين (60) ونيكولاس جاكسون (78)، بينما أحرز ثنائية فرايبورج يويتو سوزوكي (12) وجوهان مانزامبي (17).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.