ديربي الغضب، إنتر يصطدم بـ ميلان في قمة الدوري الإيطالي

ديربي الغضب، يحتضن ملعب سان سيرو مباراة إنتر وميلان في قمة منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، اليوم الأحد في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

ويستعد إنتر صاحب الوصافة حاليا في الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة بقيادة المدرب الروماني كريستيان كيفو لاستضافة غريمه التقليدي ميلان على ملعب سان سيرو لاستعادة صدارة الكالتشيو من نابولي.

ويعد ديربي ميلان ذا أهمية كبيرة من الناحية الجماهيرية، ولها حسابات خاصة، إذ يترقبها عشاق الفريقين في العالم لما تحمله عادة من ندية وتقلبات مجنونة في النتيجة، وغزارة الأهداف.

ويسعى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لقيادة إنتر للفوز على ميلان بقيادة الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي رفائيل لياو خاصة أن الخير يطمح هو الآخر لتحقيق الفوز للانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي إذ يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 22 نقطة والفوز يعني القفز للقمة بالتساوي مع نابولي المتصدر حاليا.

وفاز إنتر في 11 من مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته الوحيدة في هذه السلسلة أمام نابولي 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

