ياسر ريان: سيف الجزيري أفضل مهاجم في الزمالك بالوقت الحالي

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أهمية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وقال ريان في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: لا توجد مباريات سهلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والزمالك سوف يعاني من الغيابات خلال المباريات.

وأضاف: يجب على الزمالك إثبات وجوده أمام زيسكو ويفوز بفارق كبير من الأهداف، والتونسي سيف الدين الجزيري من أفضل مهاجمي الزمالك خلال الفترة الحالية ومن وجهة نظري هو الأفضل.

وتابع: هناك علامات استفهام بخصوص تراجع مستوى مصطفى محمد، وأتمنى أن يستعيد اللاعب مستواه لأنه لاعب كبير.

