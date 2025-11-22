السبت 22 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تحضيرات خاصة لـ شيبة والبحراوي والليثي لحفلات رأس السنة بمفاجآت وأغانٍ جديدة

حفلات رأس السنة
حفلات رأس السنة
تستعد الساحة الغنائية لاحتفالات رأس السنة 2026 بحفلات ضخمة يجمع فيها نجوم الطرب الشعبي شيبة، البحرواي، مصطفى الليثي، وحجاج، وسط تجهيزات خاصة تعد بمفاجآت غير مسبوقة للجمهور.

وكشف مصدر من شركات الإنتاج المنظمة للحفلات أن كل نجم يعمل حاليًا على تحضيرات مكثفة تشمل أغاني جديدة سيقدّمها لأول مرة خلال الاحتفالات، بالإضافة إلى تجهيزات على مستوى الإضاءة والصوت والديكور لتقديم تجربة غنائية متكاملة.

وأشار المصدر إلى أن كل فنان يسعى لتقديم مزيج من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، مع إضافات تفاعلية للجمهور، بما في ذلك فقرات مفاجئة وعروض خاصة صُمّمت خصيصًا لهذه الاحتفالات.

وتشهد الحفلات أيضًا تنسيقًا فنيًا عالي المستوى بين الفرق الموسيقية، مع مراعاة تقديم تجربة بصرية وسمعية تليق بجمهور الملايين الذين يتابعون نجوم الطرب الشعبي سنويًا في احتفالات رأس السنة.

ومع الترتيبات الجارية، يتوقع أن تكون هذه الاحتفالات من أبرز وأقوى الحفلات الموسيقية في مصر خلال نهاية العام، حيث ستجمع بين الإبداع الفني وروح الاحتفال.

الجريدة الرسمية