أخبار الفن اليوم: نقل عمر خيرت للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.. عرض فيلم "خريطة رأس السنة " بالسينمات في هذا الموعد.. يارا السكري تبدأ تصوير علي كلاي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تعرض الموسيقار عمر خيرت لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



واعتذر عمر خيرت لجمهوره ومحبيه عن أي حفلات أو مشاركات فنية كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة القادمة حتى تعافيه.

خرج الموسيقار هاني مهنا من المستشفى بعد تماثله للشفاء، حيث كان قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.



وأكد مصدر مقرب من هاني مهنا أنه كان يعاني من أزمات في الصدر، وضيق في التنفس، لذلك كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورا لافتا لعدد من كبار نجوم الفن خلال العرض الخاص لفيلم "المهاجر"، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الحالية احتفاءً بتكريم الفنان خالد النبوي.

تعاقد الفنان خالد سليم على المشاركة في بطولة مسلسل الفنانة هند صبري الجديد، الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعي، الذي يناقش بعض القضايا الهامة.

حددت الشركة المنتجة لفيلم “خريطة رأس السنة” موعد طرحه بالسينمات، حيث من المقرر أن يكون الفيلم متاحًا للجمهور داخل دور العرض المصرية يوم 24 ديسمبر المقبل، على أن يطرح بعدها بأيام قليلة في السينمات العربية.





تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عددا من الصور للفنانة مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور، وهما يقضيان شهر العسل بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

بدأت الفنانة يارا السكري تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “علي كلاي” مع الفنان أحمد العوضي، وكان أول مشهد رومانسيا يجمع الثنائي.

