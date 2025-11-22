مصدر بالمهن الموسيقية يكشف العقوبة المتوقعة على كابونجا بعد التحقيق معه

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن اتخاذ إجراء جديد وصارم ضد مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك فور التحقيق المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وذلك على خلفية تكرار نفس المخالفة التي سبق وأن تم توجيه التنبيه بشأنها.

وكشف مصدر داخل النقابة أن العقوبة المتوقعه لـ “كابونجا”، هي تغريمه ماليًا إلى جانب إيقافه مؤقتًا عن ممارسة النشاط الفني، ووضعه ضمن إجراءات الشطب حال تكرار المخالفة مرة أخرى، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تضر بالوسط الفني أو بالمهنة.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الحزم والانضباط التي تنتهجها النقابة في الفترة الأخيرة، للحفاظ على حقوق الفنانين والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة المهنة.

وأشار المصدر إلى أن النقابة أكدت ضرورة التقيد التام بالقواعد المهنية، وحذرت جميع الفنانين من أي سلوك قد يعرضهم للمساءلة القانونية أو العقوبات التأديبية، مضيفًا أن أي مخالفة مستقبلية ستواجه بأقصى درجات العقوبة.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تصدر النقابة بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة يوضح تفاصيل القرار بالكامل، مع التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الوسط الفني وحماية حقوق جميع الأطراف هو الأولوية المطلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.