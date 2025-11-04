إليسا تطرح أغنية متخذلنيش من فيلم السلم والثعبان (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا منذ قليل أغنية متخذلنيش من فيلم “السلم والثعبان، لعب عيال”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية إليسا في فيلم السلم والثعبان

أغنية متخذلنيش من كلمات منة عدلي القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن المقرر طرح فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، بدور العرض المصرية في 11 نوفمبر والعالم 13 من نفس الشهر.

فيلم السلم والثعبان 2

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمرو يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة2».

