وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية

وزير الصحة
وزير الصحة
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية التعليمي، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ضمن جهود تحديث البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الطبية.

 

زيادة السعة السريرية من 91 إلى 160 سريرًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التطوير شمل زيادة السعة السريرية من 91 إلى 160 سريرًا، وتوسعة المبنى الرئيسي ليضم وحدة أورام الأطفال، علاج الفيروسات الكبدية، 3 غرف عمليات، رعايات مركزة وقلب مفتوح وحضانات جراحية، إلى جانب مبنى غسيل كلوي جديد يحتوي 13 ماكينة.

تفقد الوزير مبنى العيادات الخارجية (20 عيادة)، وزيادة كراسي عيادة الأسنان من 1 إلى 3 مع إضافة كرسي لجراحة الوجه والفكين، وتحدث مع المرضى في ساحات الانتظار للاطمئنان على مستوى الخدمة.

اطلع الوزير على إنجازات المستشفى خلال 2025 والتي شملت:
• 317,817 حالة عيادات خارجية
• 159,414 حالة أشعة
• 11,354 عملية جراحية
• 17,399 حالة علاج إشعاعي
• 147 عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
• 3,893 منظار جهاز هضمي متنوع

وزير الصحة يفتتح تطوير الاستقبال والطوارئ بمعهد القلب

وزير الصحة يوجه بإبرام توأمة بين معهد الجهاز الحركي ومراكز تأهيل عالمية متخصصة

رافق الوزير كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة.

