أخبار مصر

الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة

الفيروسات التنفسية
الفيروسات التنفسية
 أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات لظهور فيروس جديد أو انتشار غير معتاد بين الأطفال، وذلك ردًا على الشائعات المتداولة عبر مجموعات "واتس آب" بشأن انتشار عدوى غير معروفة داخل المدارس.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن فرق الترصد بوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات لرصد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية، ومنها:

الإنفلونزا الموسمية

فيروس التنفس المخلوي RSV

الفيروسات التنفسية الشائعة الأخرى


وأكد أن معدلات الإصابة والدخول للمستشفيات لا تزال ضمن المستويات الطبيعية المتوقعة لهذا الوقت من العام، ولا تدعو لأي قلق.

وأشار عبد الغفار إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح الآن في جميع المديريات الصحية على مستوى الجمهورية، داعيًا المواطنين إلى الحصول عليه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

نصائح الصحة لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائهم داخل المدارس

قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات المهمة للحد من انتشار الفيروسات الموسمية بين الطلاب، وتشمل:

تطعيم الطفل بلقاح الإنفلونزا الموسمية إذا لم يتلقه خلال الأشهر الستة الماضية (من عمر 5 سنوات وحتى 6 سنوات).

إبقاء الطفل في المنزل عند ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة، السعال أو الاحتقان، حتى تتحسن حالته تمامًا لمدة 24 ساعة على الأقل دون خافض حرارة.

الالتزام بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال.

استشارة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة مثل:

صعوبة التنفس

ألم الصدر

القيء المستمر

أمراض قلب أو ضعف مناعة


عدم إرسال الطفل إلى المدرسة عند الشك بوجود أعراض تنفسية واضحة.

 

الصحة: نتابع الوضع أولًا بأول ولا مجال للشائعات

أكدت الوزارة أنها تتابع الوضع الوبائي للأمراض المعدية محليًا وعالميًا بشكل مستمر، وتعمل بنظام ترصد دقيق يضمن سرعة الكشف عن أي تغيير أو ظهور نمط وبائي جديد.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على معلومات دقيقة وشفافة.

