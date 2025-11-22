السبت 22 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يفتتح تطوير الاستقبال والطوارئ بمعهد القلب

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمبنى الرئيسي (ب) بمعهد القلب القومي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في إطار تحديث البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الطبية.

زيادة السعة السريرية من 11 إلى 24 سريرًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، شمل زيادة السعة السريرية من 11 إلى 24 سريرًا، لاستيعاب أكبر عدد من الحالات، مشيدًا بمستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة.

اطلع الوزير على معدلات التردد اليومي التي تتراوح بين 300 و400 حالة في استقبال الطوارئ، وإجراء 10 إلى 15 قسطرة قلبية يوميًا، كما تفقد غرف الكشف والملاحظة، واطمأن على المرضى، وحرص على التحدث مع المنتظرين داخل المعهد وخارجه، موجهًا بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، استجابة لطلباتهم الفورية.

وزير الصحة يوجه بإبرام توأمة بين معهد الجهاز الحركي ومراكز تأهيل عالمية متخصصة

وزير الصحة يفتتح أعمال التطوير بمعهد الكلى ومستشفى المطرية التعليمي

رافق الوزير كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة.

