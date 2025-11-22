رئيسة الطفولة والأمومة تزور مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة

18 حجم الخط

في إطار احتفالات شهر نوفمبر بأعياد الطفولة، قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعددا من الأطفال سفراء المجلس، والوفد المرافق لها، بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، للاحتفال مع الأمهات النزيلات وأطفالهن باليوم العالمي للطفل.

كما قامت بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة برفقة اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وبمشاركة وفد من سفراء المجلس للطفولة، وذلك في ضوء المبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والخاصة بفتح مستشفيات الشرطة بالعجوزة والإسكندرية وطنطا وأسيوط لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للأطفال خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر 2025، احتفالًا باليوم العالمي للطفل.

وقد ضم وفد المجلس كلًا من: الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس؛ والدكتور كرم ملاك؛ ميراي نسيم عضوي مجلس الإدارة؛ وعدد من مستشاري المجلس القائمين على برامج صحه وتمكين الفتيات والأمهات؛ إضافة إلى عدد من مديري البرامج بالمجلس.

كان في استقبال الدكتورة سحر السنباطي والوفد المرافق لها بمستشفى الشرطة بالعجوزة، كلٌ من اللواء دكتور جمال عبدالحفيظ، مدير المستشفى؛ واللواء دكتور بهاء الطوخي، نائب المدير.

وتم تفقد الأقسام المخصصة للكشف على الأطفال، والأقسام المجهزة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، والتي تضم أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى وحدات التأهيل النفسي والعلاج الطبيعي.

وتعمل هذه الأقسام تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وهيئة تمريض مدربة على أعلى مستوى، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفي زيارتها لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، كان في استقبال رئيسة المجلس اللواء حسام عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية. حيث أشادت الدكتورة سحر السنباطي بما لمسته من رعاية واهتمام بالنزيلات داخل المركز، مشيدة بالجهود المبذولة لتمكينهن ودعمهن نفسيًا واجتماعيًا.

كما حرصت على تقديم الهدايا للنزيلات وأطفالهن، مؤكدة أن رعاية الإنسان ودمجه حق أصيل، وأن دعم الأمهات وأطفالهن يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

كما شهدت "السنباطي"، عددًا من العروض الفنية داخل المركز، قدمت خلالها مجموعة من النزيلات فقرة كورال أضفت جوًا إنسانيًا مبهجًا على الزيارة.

وفي ختام الزيارة، وجهت الدكتورة سحر السنباطي خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لقضايا الطفولة والأمومة، مشيدة بدور وزارة الداخلية في تعزيز الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال.

كما أكدت أهمية المبادرة في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية للأطفال، ودعم الاحتفال باليوم العالمي للطفل باعتباره مناسبة لتعزيز الالتزام بحقوقهم وحمايتهم.

