السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيسة الطفولة والأمومة تزور مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة

رئيسة المجلس القومي
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
18 حجم الخط

في إطار احتفالات شهر نوفمبر بأعياد الطفولة، قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعددا من الأطفال سفراء المجلس، والوفد المرافق لها، بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، للاحتفال مع الأمهات النزيلات وأطفالهن باليوم العالمي للطفل.

كما قامت بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة برفقة اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وبمشاركة وفد من سفراء المجلس للطفولة، وذلك في ضوء المبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والخاصة بفتح مستشفيات الشرطة بالعجوزة والإسكندرية وطنطا وأسيوط لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للأطفال خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر 2025، احتفالًا باليوم العالمي للطفل.

وقد ضم وفد المجلس كلًا من: الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس؛ والدكتور كرم ملاك؛  ميراي نسيم عضوي مجلس الإدارة؛ وعدد من مستشاري المجلس القائمين على برامج صحه وتمكين الفتيات والأمهات؛ إضافة إلى عدد من مديري البرامج بالمجلس.

كان في استقبال الدكتورة سحر السنباطي والوفد المرافق لها بمستشفى الشرطة بالعجوزة،  كلٌ من اللواء دكتور جمال عبدالحفيظ، مدير المستشفى؛ واللواء دكتور بهاء الطوخي، نائب المدير. 

وتم تفقد الأقسام المخصصة للكشف على الأطفال، والأقسام المجهزة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، والتي تضم أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى وحدات التأهيل النفسي والعلاج الطبيعي. 

وتعمل هذه الأقسام تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وهيئة تمريض مدربة على أعلى مستوى، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفي زيارتها لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، كان في استقبال رئيسة المجلس اللواء حسام عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية. حيث أشادت الدكتورة سحر السنباطي بما لمسته من رعاية واهتمام بالنزيلات داخل المركز، مشيدة بالجهود المبذولة لتمكينهن ودعمهن نفسيًا واجتماعيًا. 

كما حرصت على تقديم الهدايا للنزيلات وأطفالهن، مؤكدة أن رعاية الإنسان ودمجه حق أصيل، وأن دعم الأمهات وأطفالهن يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

كما شهدت "السنباطي"، عددًا من العروض الفنية داخل المركز، قدمت خلالها مجموعة من النزيلات فقرة كورال أضفت جوًا إنسانيًا مبهجًا على الزيارة.

الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس

الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة

وفي ختام الزيارة، وجهت الدكتورة سحر السنباطي خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لقضايا الطفولة والأمومة، مشيدة بدور وزارة الداخلية في تعزيز الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال. 

كما أكدت أهمية المبادرة في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية للأطفال، ودعم الاحتفال باليوم العالمي للطفل باعتباره مناسبة لتعزيز الالتزام بحقوقهم وحمايتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصلاح والتأهيل اعياد الطفولة الخدمات الصحية المقدمة الدكتورة هيام نظيف الدكتورة سحر السنباطي اليوم العالمي للطفل سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وزارة الداخلية وادى النطرون

مواد متعلقة

الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس

نقيب العلاج الطبيعي يطالب وزير المالية بإعادة النظر في خصومات رواتب الأطباء

الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة

الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»

من الرمش المتكرر إلى التهاب القرنية، تأثير التلوث على الغشاء الدمعي بالعين

متلازمة تكيس المبايض، 6 نصائح فعالة لموازنة الهرمونات بشكل طبيعي

الصحة: تحويل طبيبتي النوبتجية والأسنان بمركز "63 " للتحقيق بمنطقة الشروق الطبية

الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

الأكثر قراءة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية