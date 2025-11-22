نقيب العلاج الطبيعي يطالب وزير المالية بإعادة النظر في خصومات رواتب الأطباء

18 حجم الخط

خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام لـ العلاج الطبيعي، وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، مطالبا بإعادة النظر في قرار خصم مبالغ مالية من مستحقات أطباء العلاج الطبيعي العاملين بجهات الدولة، بعد ورود شكاوى متكررة من الأعضاء بشأن ما تتعرض له رواتبهم من اقتطاعات غير مبررة نتيجة بعض التعديلات الخاصة بالحزمة الاجتماعية.

قيام بعض الوحدات المحاسبية بخصومات مالية أثرت على مرتباتهم

وفي خطابه الرسمي لوزير المالية، أكد نقيب العلاج الطبيعي أن النقابة رصدت العديد من الشكاوى من العاملين بالقطاع، عقب قيام بعض الوحدات المحاسبية بخصومات مالية أثرت على مرتباتهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وأوضح أن هذه الممارسات أحدثت ضررا بالغا للعاملين وأسرهم، الأمر الذي يستوجب التدخل لوقف الضرر الواقع عليهم.

سعد: الظروف الحالية تتطلب مساندة الكوادر الطبية وعدم تحميلها أعباء إضافية

وشدد الدكتور سامي سعد على أن هذا المطلب يأتي اتساقا مع توجهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب الجمهورية وسعيه المستمر لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مؤكدا أن الظروف الحالية تتطلب مساندة الكوادر الطبية وعدم تحميلها أعباء إضافية.

وطالب النقيب وزارة المالية بإعادة النظر في القرار وإيجاد بدائل تحافظ على حقوق العاملين دون الإضرار بمصالحهم، مؤكدا ثقته الكاملة في تجاوب الوزير وجهود الوزارة في دعم الصالح العام ورعاية شباب الدولة، معبرا عن بالغ التقدير لوزير المالية، آملا سرعة معالجة الأزمة ورفع الأعباء عن أطباء العلاج الطبيعي العاملين بالدولة.

