السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تحطيم سيارة وسرقة هاتف في الإسماعيلية

سرقة هاتف
سرقة هاتف
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم قيام شخص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول والتعدي على رجل مسن بالإسماعيلية.

 

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الواقعة غير صحيحة، وأن ما حدث بالفعل يعود لتاريخ 21 أكتوبر، حين تلقى مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بلاغًا من القائم على النشر، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام شقيقه بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهما، وبسؤاله أقر بتنازله عن الشكوى بعد تصالحهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التل الكبير بالإسماعيلية بالاسماعيلية سرقة هاتف محمول كشف ملابسات فيديو مركز شرطة التل الكبير وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سائقي توك توك اعترضوا على الغرامات المالية بالقاهرة

مقتل مواطن وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة في كفر الشيخ

فيديو تحطيم فلاتر مياه يدفع الداخلية لتحرك حاسم

ضبط والدين استغلا طفلتيهما فى التسول بالمنوفية

ضبط سائق ميكروباص بتهمة القيادة برعونة والتحدث في الهاتف أثناء القيادة بالجيزة

بقيمة 14 مليون جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 60 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تواصل نشر القوافل لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

الأكثر قراءة

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية