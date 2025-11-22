الأمن يكشف ملابسات فيديو تحطيم سيارة وسرقة هاتف في الإسماعيلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم قيام شخص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول والتعدي على رجل مسن بالإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الواقعة غير صحيحة، وأن ما حدث بالفعل يعود لتاريخ 21 أكتوبر، حين تلقى مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بلاغًا من القائم على النشر، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام شقيقه بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهما، وبسؤاله أقر بتنازله عن الشكوى بعد تصالحهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



