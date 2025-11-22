الإعدام لصاحب محل أحذية قتل صديقه بالشرقية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإعدام شنقًا على صاحب محل أحذية، لاتهامه بقتل صديقه والتخلص من جثته في مصرف مياه بمركز أبو كبير، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم، محمود ح.ا.ح، 26 عامًا، استدرج المجني عليه، عبدالله محمد، إلى مسكنه ثم انهال عليه طعنًا باستخدام أداة منزلية، ما أدى إلى وفاته.

وضع الجثة في جوال بلاستيكي وألقى بها في مصرف مياه

وبعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم بوضع الجثة في جوال بلاستيكي وألقى بها في مصرف مياه، وفقًا لما جاء في تقرير الصفة التشريحية والتحريات الأمنية.

النيابة العامة تحيل المتهم لمحكمة جنايات الزقازيق

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.