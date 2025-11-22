السبت 22 نوفمبر 2025
محافظات

الإعدام لصاحب محل أحذية قتل صديقه بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو
 قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإعدام شنقًا على صاحب محل أحذية، لاتهامه بقتل صديقه والتخلص من جثته في مصرف مياه بمركز أبو كبير، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

جنايات الزقازيق تؤيد إعدام قاتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم، محمود ح.ا.ح، 26 عامًا، استدرج المجني عليه، عبدالله محمد، إلى مسكنه ثم انهال عليه طعنًا باستخدام أداة منزلية، ما أدى إلى وفاته. 

وضع الجثة في جوال بلاستيكي وألقى بها في مصرف مياه

وبعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم بوضع الجثة في جوال بلاستيكي وألقى بها في مصرف مياه، وفقًا لما جاء في تقرير الصفة التشريحية والتحريات الأمنية.

النيابة العامة تحيل المتهم لمحكمة جنايات الزقازيق 

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.

