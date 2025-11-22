السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يناشد أعضاء الهيئة بالاستمرار في أداء واجبهم الدستوري

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
18 حجم الخط

بعث المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، رسالة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بمناسبة بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، جاء فيها: 

السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية الأجلاء.

بمناسبة بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير، مقرونا بإجلال يليق بقدركم ويوازي ما بذلتم من جهد راسخ خلال اضطلاعكم بأعمال الإشراف القضائي على المرحلة الأولى، وما تحليتم به من نزاهة وانضباط وتطبيق الأحكام القانون، وهذا دأبكم وعهدكم الذي لم تُخلفوه في كل استحقاق حملتم أمانته مع إخوانكم وزملائكم من الجهات والهيئات القضائية، لا تبتغون إلا مرضاة الله تعالى، ورفعة الوطن.

وفي هذا الصدد، أؤكد لكم أنني وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية نقف إلى جواركم مشاركين لكم ما تحملونه من عبء جسيم وأمانة أنتم أهل لها: بما تتحلون به من حكمة وقدرة على التعامل مع مختلف الظروف والضغوط التي ترافق أداءكم رسالتكم السامية.

ومن هذا المنطلق أناشدكم الاستمرار في أداء واجبكم الدستوري على أكمل وجه، والالتزام التام بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية فلا يشغلكم سوى أداء الأمانة وإتاحة عملية انتخابية نزيهة يصل فيها صوت المواطن إلى من يختاره ويمثله مستعينين بذلك بما جبلتم عليه داخل جنبات هيئتنا القضائية العريقة وتقاليدها الراسخة لتكون حاضرة نصب أعينكم في كل خطوة تخطونها.

إن النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً، ستظل بوصفها ركنا أصيلا من البنيان القضائي للدولة، تضع المصلحة العليا للوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

حفظ الله مصر قيادة وشعبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية انتخابات مجلس النواب , الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

نظر دعوى غلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة غدًا

نظر 252 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب غدا

انطلاق الاجتماع الأول لمركز بحوث الدراسات الدستورية للدول الأفريقية

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية