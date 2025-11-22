أمين الشئون القانونية بحماة الوطن: توجيهات الرئيس ترفع المشاركة بانتخابات المرحلة الثانية

18 حجم الخط

أكد النائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بحزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التدقيق في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، خصوصا بعدما تعددت الشكاوى أثناء عمليات فرز الأصوات، وما ترتب عليها من نتائج الحصر العددي، الذي تم إعلانه من خلال اللجان العامة في 14 محافظة.

توجيهات الرئيس ستكون ضمانة حقيقة لنزاهة الانتخابات

وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن توجيهات الرئيس ستكون ضمانة حقيقة لنزاهة الانتخابات، وخروجها بالشكل اللائق في محافظات المرحلة الثانية، وكذلك جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتوقع أمين أمانة الشئون القانونية بحزب حماة الوطن، أن تكون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فرصة كبيرة لزيادة الإقبال على الانتخابات في المرحلة الثانية.

زيادة نسبة المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

وأكد المستشار محمد الأجرود، أن نسبة المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، ستكون أكبر، نظرا لتأكد ملايين المواطنين من أهمية أصواتهم، وتأثيرها الحقيقية في النتيجة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: توجيهات الرئيس فيما يتعلق بالاعتراضات على الانتخابات، رسالة إيجابية بأن القرار الأول والأخير في النتيجة لصناديق الاقتراع، وبإرادة حرة لكل المصريين.

وأكد أن التوجيه الرئاسي، يؤكد حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي.

تصحيح أخطاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب

وقال القيادي بحزب حماة الوطن، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة لديها من الأدوات ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم لتصحيح أي أخطاء في العملية الانتخابية، لتحقيق إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل، لاسيما في ظل تعدد الشكاوى في الفترة الأخيرة.

وشدد النائب محمد الأجرود، على أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجري الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة، متوقعا أن تشهد انتخابات المرحلة إقبالا أكبر من المرحلة الأولى.



وأشار إلى أن حزب حماة الوطن، سيواصل تحركاته خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق النيابي، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

تشجيع الناخبين على الخروج إلى صناديق الاقتراع

وشدد على ضرورة أن تقوم كافة الأحزاب والقوى السياسية بدورها في تشجيع الناخبين على الخروج إلى صناديق الاقتراع، واختيار من يمثلهم، وخصوصا أن توجيهات الرئيس، تؤكد أن هناك تأكيد وتمسك بأن تكون نتيجة انتخابات مجلس النواب، ممثلة بشكل حقيقي لإرادة الشعب المصري، بعيدا عن أي تدخل من أي نوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.