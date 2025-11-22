أشرف صبحي يتابع فعاليات المؤتمر الدولي للحد من الغرق

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا مع سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لمتابعة فعاليات المؤتمر الدولي للحد من الغرق، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الحالي.

تابع وزير الشباب والرياضة تفاصيل الجلسات النقاشية وورش العمل المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر، والتي تتناول أحدث ما توصلت إليه المنظمات الدولية في مجالات الوقاية، والاستجابة، والإنقاذ، والسياسات متعددة القطاعات، إلى جانب مناقشة تجارب دولية ناجحة في تحسين أنظمة جمع البيانات، وتعزيز مهارات السباحة والأمان المائي للأطفال، وربط جهود الحد من الغرق ببرامج المناخ والمخاطر والكوارث، وفق ما ورد في أجندة المؤتمر الرسمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاتصال، حرص الدولة المصرية على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم الجهود الدولية للحد من الغرق، باعتبارها قضية إنسانية وصحية عالمية تتطلب تنسيقًا واسعًا بين الحكومات والاتحادات الرياضية ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد على أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها التنظيمية، ودورها الريادي في المنطقة في مجالات الرياضات المائية، والأمن والسلامة، وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجالات الإنقاذ.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية ما يقدمه المؤتمر من قاعدة معرفية متخصصة، خصوصًا فيما يتعلق بتجارب الدول في دمج مهارات السباحة والإنقاذ في المناهج التعليمية، وتطوير خطط إدارة المخاطر، وتعزيز دور البيانات في رسم السياسات، وهي موضوعات حظيت بنقاش موسع داخل جلسات المؤتمر وورش عمله، كما تتوافق مع توجهات الوزارة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المائية بين النشء والشباب.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن مخرجات المؤتمر سيتم دراستها والاستفادة منها في صياغة برامج وسياقات عمل جديدة، تدعم خطط الدولة لحماية الأرواح في البيئات المائية كافة، وتعزز موقع مصر كمنصة إقليمية لاستضافة الفعاليات والدراسات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

وزير الرياضة يهنئ عبد المنعم الحسيني بعد اعتماد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

فيما أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع عبد المنعم الحسيني لتهنئته بمناسبة اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لانتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للسلاح، مؤكدًا أن هذا الفوز التاريخي يمثل خطوة غير مسبوقة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الكفاءات المصرية على مستوى الاتحادات الدولية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال الاتصال بالإنجاز المشرف، موضحًا أن تولي الحسيني هذا المنصب لأول مرة في تاريخ مصر يعد إضافة جديدة لسجل القيادات الرياضية المصرية التي تثبت قدرتها على قيادة المؤسسات الدولية بكفاءة وتميز.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دعم الكوادر الوطنية لتتبوأ مواقع دولية مؤثرة تعزز من مكانة مصر العالمية.

واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح انتخاب الحسيني رئيسًا للاتحاد، ليصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا.

وجاء انتخابه بعد حصوله على أغلبية أصوات المكتب التنفيذي خلال اجتماعه ابريل الماضي في سويسرا، حيث حصد 19 صوتًا مقابل صوت واحد.

ويمثل هذا الفوز تتويجًا لمسيرة حافلة قدم خلالها الحسيني إسهامات بارزة، إذ شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لدورتين متتاليتين، وساهم في تطوير اللعبة عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.

وعلى المستوى المحلي، شهدت رياضة السلاح في عهده طفرة كبيرة تمثلت في صعود اللاعبين لمنصات التتويج العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية في باريس 2024، بالإضافة إلى انتشار وتطوير اللعبة في المنطقة.

كما سبق للاتحاد الدولي للسلاح أن اختار الحسيني للانضمام إلى “قاعة المشاهير مدى الحياة” تقديرًا لجهوده الكبيرة وخدماته الممتدة لسنوات طويلة لصالح المبارزة العالمية.

