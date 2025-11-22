رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات التنموية

18 حجم الخط

ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك الزراعي المصري بمحافظات الدلتا، لتعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، إلتقى المصرفي محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتعزيز أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، واستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لتمويل القطاع الزراعي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء، محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، وشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، ومحمد يوسف، رئيس منطقة شرق الدلتا، وأحمد سلطان، رئيس قطاع الدقهلية، وعدد من قيادات ومسئولي البنك والمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوجيه المزارعين للوصول إلى التمويل الميسر والخدمات المصرفية الحديثة التي يتيحها البنك، ما يساهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مستوى أعلى من التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتوفير حزم تمويلية لصغار المزارعين وبرامج تمويلية لتمكين الشباب في القرى المنتجة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية الريفية وتحسين مستوى المعيشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.